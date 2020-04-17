خطوة أمريكية جديدة تجاه فلسطين

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كشفت قناة عبرية النقاب عن خطوة أمريكية جديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تجاه الشعب الفلسطيني.

وأفادت القناة "13" العبرية بأن إدارة الرئيس ترامب، ستجدد مساعدتها للسلطة الفلسطينية في ضوء أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ستقدم 5 مليون دولار لمستشفيات الضفة الغربية كمساعدات إنسانية.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الإدارة الامريكية قطعت مساعداتها عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وجمدت تمويلها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، بالإضافة إلى إغلاقها مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

كما سبق وأعلن الرئيس ترامب في الثامن والعشرين من يناير الماضي عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، بحضور بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي.

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