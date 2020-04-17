» الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة كورونا

17 أبريل 2020 - 08:59 م

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن إفريقيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية.

ودعا غوتيريش الدائنين إلى تعليق واسع لسداد ديون البلدان النامية، وألا يكتفي هذا التجميد على الدول الأشد فقرا، محذرا من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.



ولتعبئة مزيد من الموارد، قال إنه يجب على صندوق النقد الدولي تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة. ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.



وتأتي دعوة غوتيريش بعد يومين من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قرارا بتعليق تسديد دين الدول الإفريقية يشكل "مرحلة لا بد منها" لمساعدة القارة على تجاوز أزمة فيروس كورونا، بانتظار إلغاء هذه الديون بالكامل.



وقال الرئيس الفرنسي إن هذا التعليق "سابقة عالمية"، مضيفا "في زمن الأزمة نسمح للاقتصادات الإفريقية بالتنفس وبعدم تسديد خدمة الدين"، مؤكدا أنها "مرحلة لابد منها، وأعتقد بأنها ستكون تقدما رائعا".

