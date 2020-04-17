  • الجمعة 17 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
العقار

تجربة أول لقاح لكورونا على البشر خلال أيام قليلة

محمد صلاح

طقس بارد ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

طفل فقد أمه

طفل يفقد والدته وجدته ووالده يرقد بالعناية المركزة

محمد صلاح

"صلاح" يفاجيء أهل قريته بهذا التصرف

أرشيفية

"الصحة " تعلن شفاء 50 ووفاة 9 و171 إصابة جديدة بكورونا

الناظر

خطوة أمريكية جديدة تجاه فلسطين

زين العابدين توفيق

إصابة «زين العابدين توفيق» مذيع «الجزيرة» بفيروس كورونا

أرشيفية

دراسة بريطانية تكشف عن مفاجأة صارخة حول ظهور فيروس كورونا

متجر

توجيه عاجل من "التموين" بشأن رواد "السوبر ماركت"

ايطاليا

190 حالة وفاة.. إيطاليا تحقق في «مذبحة» دار الرعاية

تراجع كبير في أسعار الذهب

مال وأعمال

البحيرة
البحيرة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

#

استقرار في أسعار الذهب اليوم

#

الذهب يرتفع اليوم الثلاثاء.. تعرف على الأسعار

#

أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل 714 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر تراجعا ملحوظا حيث هبط السعر بقيمة 3 جنيهات.

 وسجل الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 737 جنيها للجرام.

وجتءت أسعار الذهب اليوم كما يلي:

عيار 18 سجل 631 جنيها للجرام.
 
عيار 21 سجل 737 جنيها للجرام.
 
عيار 24 سجل 841 جنيها للجرام.
 
الجنيه الذهب 5869 جنيها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو صادم.. موتى كورونا في غرف واحدة مع المرضى
» تراجع كبير في أسعار الذهب
» الأمم المتحدة: إفريقيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار لمواجهة كورونا
» كورونا.. 18681 وفاة في فرنسا
» مفاجأة بشأن انتقال "بنزيما" إلى ليون الفرنسي
» روسيا تعارض ضم الاحتلال أراض جديدة بالضفة
» الوطن العربي يسجل ألف وفاة بفيروس كورونا
» كورونا يطيح بـ 630 شخص بمنطقة واحدة في أمريكا
» «لازم نقف جنبهم».. وزارة الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم
» "البيئة" تدشن موقع إلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية
» الصين تكتشف مئات الوفيات غير المسجلة بفيروس كورونا في ووهان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية