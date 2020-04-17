طقس بارد ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما على الوجه البحري فيسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، فيما يكون لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، فيما يكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى    العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 14 26

طنطا 14 25

دمنهور 15 24

الإسكندرية 15 23

بلطيم 14 23

مطروح 15 20

السلوم 13 21

سيوة 15 26

بورسعيد 17 23

دمياط 17 24

الزقازيق 14 25

الإسماعيلية 12 28

السويس 13 27

العريش 12 24

رفح 12 23

رأس سدر 17 30

نخل 10 26

نويبع 18 26

طابا 17 25

كاترين 10 24

الطور 17 27

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 14 27

بنى سويف 15 28

المنيا 16 28

أسيوط 15 29

سوهاج 16 29

قنا 18 30

الأقصر 17 30

أسوان 18 30

أبوسمبل 18 29

الوادى الجديد 15 30

شلاتين 21 27

ابو رماد 21 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 21 27


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