» فيديو صادم.. موتى كورونا في غرف واحدة مع المرضى

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أظهر مقطع فيديو، تراكم جثث ضحايا فيروس كوروان المستجد على الأسرة، بجوار المرضى الأحياء، داخل مستشفى بالبرازيل.

يظهر الفيديو الذي تم تصويره في مستشفى "جواو لوسيو" للطوارئ في مدينة "ماناوس"، شمالي البرازيل، جثث الضحايا ملقاة على الأسرة، بعضها مغطى بالبطانيات، والبعض الآخر في أكياس.

وتوفي 14 ضحية داخل المستشفى خلال أقل من 24 سىاعة. وقال وزير الصحة في بيان صحفي، إن الضحايا ماتوا بين ليلة 15 أبريل وصباح 16 أبريل، مضيفًا أنه تم الآن إخراج خمس جثث.

ويتعامل المستشفى الآن مع مرضى فيروس كورونا المستجد، بعد أن امتلأ مستشفى "دلفينا عزيز" الأكبر حجمًا بالمرضى.

تم نقل إحدى عشرة غرفة طوارئ في الولاية إلى مراكز علاج لفيروس كورونا، تسمى "الغرف الوردية"، مع أسرة سريرية وثابتة، إلى جانب أجهزة تنفس للمرضى الذين ينتظرون الانتقال إلى مستشفى "دلفينا عزيز".

وتعد البرازيل أكثر دول أمريكا الجنوبية تضررًا بالوباء.ووفقا لأحدث الأرقام من جامعة جونز هوبكنز، بلغ عدد الإصابات بلبرازيل 30891 ، إلى جانب 1952 حالة وفاة.

لكن هناك مخاوف من أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك، إذ يتم اختبار نحو 300 شخص من كل مليون نسمة.

وقالت الدكتورة كارولينا لازاري، الرئيسة الطبية لمختبر البيولوجيا الجزيئية في أكبر مستشفى بأمريكا اللاتينية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كل ما نراه هو قمة جبل الجليد".

وأضافت: "في البرازيل، نقوم فقط باختبار المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى، وتخضع الحالات الأكثر خطورة للعلاج، لكننا لا نعرف كيف ينتشر الفيروس بين السكان".


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