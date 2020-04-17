بالصور.. عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبرى

17 أبريل 2020 - 11:40 م

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.

وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

و جرت مراسم عقد القران فى منزل الأسرة بصورة بسيطة وغير متكلفة، دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعى الفن والأعمال، خاصة أن العروسين من الأسماء البارزة فى المجالين وكان البعض يتوقع أن يُعقد قرانهما فى حفل كبير وأجواء صاخبة.

و قال العروسان فى بيان لها: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية"، وأضافا: "وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضى بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".