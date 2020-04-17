"الباز" يكشف حقيقة اقتراب "نيزك" من كوكب الأرض

17 أبريل 2020 - 11:51 م

كشف الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، حقيقة اقتراب واصطدام نيزك قاتل وكبير بالأرض، قائلًا: "هناك كتل كونية تدور حول الكواكب.. ولكنها تحترق فى الغلاف الجوي، قبل وصولها إلى الأرض، وبالتالي لا تشكل خطرًا كما يردد البعض".



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" ، : "مفيش أي حاجة خطر على الارض.. هناك كتل كبيرة بالمريخ وجزء منها يترب من الأرض، ولكن معظمها يحترق فى الغلاف الجوي، بسبب عمرها الافتراضي".

