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"الأوقاف" تكشف حقيقة فتح المساجد في رمضان

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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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المصريون ـ متابعات

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بيان عاجل لـ "الأوقاف" بشأن موعد فتح المساجد للصلاة

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لفتح المساجد خلال شهر رمضان خاصة مع وجود إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف أصدرت بيان تكشف فيه عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن فتح المساجد خلال شهر رمضان ما لم تزل العلة.
وكشف الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن تعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة قائمة مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وطالب المتحدث باسم وزارة الأوقاف، بضرورة زيادة التكاتف والتكافل والتراحم ومد يد العون إلى المصابين والمكلوبين.
وكشف الدكتور أحمد القاضي، أنه تم إنهاء خدمة عامل خالف تعليمات الوزارة في إغلاق المساجد، حيث قام نجل عامل قام فتح الزاوية لوالده ومكنه من أداء صلاة الجمعة في الزاويا.
وأوضح أن هناك أكثر من 150 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية وتواجد مخالفة واحدة فقط في أحد المساجد بحلوان والتعامل معها.

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