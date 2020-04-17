تجربة عقار "أفيجان" على 50 مريضا للشفاء من كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن مصر بدأت تستخدم علاج «أفيجان» لفيروس كورونا.



وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناةmbcمصر، والعقار الياباني أفيجان وصل مصر وسيتم اختباره على أكثر 50 مريضا.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناةmbcمصر، والعقار الياباني أفيجان وصل مصر وسيتم اختباره على أكثر 50 مريضا.