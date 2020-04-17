تجربة عقار "أفيجان" على 50 مريضا للشفاء من كورونا

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الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن مصر بدأت تستخدم علاج «أفيجان» لفيروس كورونا.
وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع على قناةmbcمصر، والعقار الياباني أفيجان وصل مصر وسيتم اختباره على أكثر 50 مريضا.
وأشار «تاج الدين» أن هناك بعض الحالات التي تعاني من الأعراض الشديدة؛ مؤكدا أن العقار أصله ياباني والصين قامت بعمل بديل له، مشيرا إلى أن بعد التدخل السياسي اليابان مستعدة لتصدر لنا المادة الخام للدواء، وتابع «يتم تبادل الخبرات الطبية في جميع الدول للتغلب على هذه الأوبئة»

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