» 4 ألاف جنيه عقوبة من يخالف قرارات يوم شم النسيم

17 أبريل 2020 - 11:30 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من القرارات الاحترازية تخص يوم شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين المقبل من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئولتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يوم الاثنين ستتوقف حركة وسائل النقل العامة في جميع أنحاء الجمهورية يوم الاثنين المقبل مع غلق جميع الشواطئ بالكامل.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن المخالف للإجراءات الاحترازية في يوم شمس النسيم سيتم معاقبته بغرامة مالية قدرها 4 ألاف جنيه أو الحبس أو بالعقوبتين.

