"السيسي" يتابع يوميا عدد الأسر المتبقية بمستشفيات العزل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا عدد الأسرة المتبقية بمستشفيات العزل، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي، قائلا:"لأول مرة في مصر نعرف عندنا إيه وفين"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على وجود احتياطي استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي.
وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة ة mbc مصر، مساء الجمعة، أنة لا يوجد دواء أو تطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدا أن بروتكول العلاج المستخدم في مصر من أفضل الأدوية على مستوى العالم.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية إلى أن مصر تعمل على تبادل الخبرات مع مختلف الدول، منوها بأن مصر بدأت اختبار تأثير عقار "أفيجان" الياباني على 50 مريضا، مؤكدا أنه لو ثبت فاعلية الدواء في علاج الحالات في مصر، سنحصل على المادة الخام له من اليابان.