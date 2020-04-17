"السيسي" يتابع يوميا عدد الأسر المتبقية بمستشفيات العزل

17 أبريل 2020 - 11:50 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميا عدد الأسرة المتبقية بمستشفيات العزل، وكذلك أجهزة التنفس الصناعي، قائلا:"لأول مرة في مصر نعرف عندنا إيه وفين"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يؤكد على وجود احتياطي استراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي.



وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة ة mbc مصر، مساء الجمعة، أنة لا يوجد دواء أو تطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن، مؤكدا أن بروتكول العلاج المستخدم في مصر من أفضل الأدوية على مستوى العالم.

