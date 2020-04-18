الكشف عن تفاصيل الدواء الأمريكي الجديد لعلاج كورونا

18 أبريل 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور أمجد طلعت، وكيل شركة جلياد العالمية في مصر، إن الشركة متخصصة في أدوية الفيروسات، وكانت الشركة شريكة نجاح للرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف علاج الفضاء على فيروس سي مشيرا إلى أنهم يجرون تجارب على حقن "ريمديسيفر" لعلاج مصابي الكورونا منذ 26 فبراير، في كثير من دول العالم.



وأوضح"طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، مساء الجمعة، أن هناك كثير من المرضى تم شفائهم بعد 6 أيام، حيث يحصل المريض على 11 حقنة، إثنين في أول يوم، ثم 9 حقن بمقدار حقنة يوميا، منوها بأن هذا الدواء كان من المفترض أن يعالج الإيبولا.



وأوضح" وكيل شركة جلياد العالمية في مصر" أن الدواء في مرحلته الثالثة وهي التجارب السريرية، لافتا إلى أن االدراسات لم تثبت أي تأثيرات سلبية، متوقعا أن تعطي منظمة الصحة العالمية الموافقة على الدواء في منتصف مايو، مضيفا أن الشركة تبرعت بجرعات تكفي 140 ألف مريض لاستكمال الدراسات في أمريكا وكندا وأوروبا.

