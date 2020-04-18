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إسرائيل.. 9 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 152

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كورونا
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المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 9 وفيات بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 152.
وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تم تسجيل وفاة لمسنّة تبلغ 70 عاما في مستشفى إيخيلوف بمدينة تل أبيب (وسط)، ليرتفع عدد الوفيات منذ صباح الجمعة إلى 9".
وذكرت الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفا و982، إثر تسجيل 224 حالة منذ صباح الجمعة.
وأشارت إلى أن 168 من المصابين وصفت حالتهم بـ"الحرجة"، فيما وصفت حالة 162 منهم بـ"المتوسطة".
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و223 آلاف، توفي منهم أكثر من 152 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 567 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر". -

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