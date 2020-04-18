إسرائيل.. 9 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 152

18 أبريل 2020 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل 9 وفيات بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 152.



وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تم تسجيل وفاة لمسنّة تبلغ 70 عاما في مستشفى إيخيلوف بمدينة تل أبيب (وسط)، ليرتفع عدد الوفيات منذ صباح الجمعة إلى 9".



وذكرت الوزارة أن إجمالي المصابين بالفيروس ارتفع إلى 12 ألفا و982، إثر تسجيل 224 حالة منذ صباح الجمعة.



وأشارت إلى أن 168 من المصابين وصفت حالتهم بـ"الحرجة"، فيما وصفت حالة 162 منهم بـ"المتوسطة".

