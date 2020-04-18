أوروبا.. تدابير إضافية لمواجهة فيروس كورونا

18 أبريل 2020 - 01:00 ص

تواصل أعداد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعها في أوروبا، فيما تتجه بعض الدول إلى تشديد تدابيرها المفروضة على خلفية تفشي الوباء.



وأوضحت رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، الجمعة، أن 534 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء.

وأطلقت برنابيتش، حملة تحمل شعار"تبرع بالبلازما لتنقذ حياة أحدهم"، داعية المتعافين من المرض إلى التبرع بالدم من أجل القضاء على الوباء.

وفرضت الحكومة الصربية حظرا للتجوال يبدأ الجمعة الساعة 17: 00، ويستمر حتى الثلاثاء الساعة 05: 00 بالتوقيت المحلي.

وفي ألمانيا، أجبرت سلطات ولاية ساكسونيا، مواطنيها على تغطية الفم والأنف في المحال التجارية ووسائل النقل العام اعتبارا من الإثنين، ضمن التدابير المتخذة لمكافحة كورونا.

وقال رئيس وزراء الولاية ميشيل كريتشمر، إنه لا حاجة لشراء الكمامات الباهظة الثمن، إذ يفي بالغرض الوشاح أو أي قطعة قماش.

ورصف أصحاب الفنادق والمطاعم في عاصمة الولاية درسدن، مقاعد فارغة في ساحة نيوماركت، للفت الأنظار إلى الصعوبات التي يعانونها بسبب التدابير التي تتخذها الحكومة لمكافحة كورونا، بحسب إعلام محلي.

وفي فنلندا، فتحت النيابة العامة تحقيقا ضد مكتب تجهيزات الدولة، في قضية فساد تتعلق بطلبية كمامات بقيمة 10 مليون يورو.

حيث أدركت السلطات تعرضها للاحتيال، بعد أن ثبت عدم ملائمة الكمامات التي استوردتها شركتان، للاستخدام في المستشفيات.

وفصلت السلطات مدير عام مكتب تجهيزات الدولة ومديرين تنفيذيين، وجمدت حسابات الأموال المحولة إلى البنوك في فنلندا وإستونيا.