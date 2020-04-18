» الأمير هارري وميجان يقومان بمهمة سرية في أمريكا بسبب كورونا

18 أبريل 2020 - 09:31 ص

بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة لن تساعد الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل في تكاليف الحراسة الخاصة بهما بعد إقامتهما في أمريكا، إلا أنهما أتخذا موقفا مغايرا تماما.

فقد ظهر الأمير هاري وميجان لأول مرة بعد انتقالهما إلي كاليفورنيا وهما يوزعان الطعام لمصابي فيروس"كورونا" المستجد في سرية تامة بـ"لوس أنجلوس"، حيث تطوع الزوجان بعد استقالتهما رسميا كأعضاء لكبار العائلة المالكة في بريطانيا مع جمعية خيرية وقاما بتوصيل الطعام إلي الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وقالت ماري ويليامز مديرة الاتصالات بالجمعية في تصريحات صحفية نشرتها "صدي البلد":" جاء الأمير وزوجته في عيد الفصح وقاما بتسليم الطعام إلي 20 من عملائنا وتركا أثرا رائعا في نفوسهم ".