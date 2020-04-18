شاب لـ "محافظ البحر الأحمر": فيها إيه لما نتفسح "

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عمرو أديب

ام بى سى مصر

كورونا

عمرو حنفي

روى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، موقفًا غريبًا حدث بينه وبين شاب أراد تقضية عطلة الربيع في المحافظة والذهاب للشواطئ، قائلا: "أتي شاب من القاهرة بسيارته وقال لي إنه يريد أن يذهب إلى الشاطئ وعندما أمنعه وأنا أقف في الكمين يقول لي: "وفيها إيه يا أنكل لما نتفسح علي الشاطئ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطنين بمدى خطورة ما يحدث الآن سواء مواجهة مصر لوباء كورونا أو وباء الإرهاب وأن يكون على دراية بالأدوار التي يقوم بها الرجال المتواجدون في أكمنة التأمين".

وتابع: "سيتم منع أي تجمع في أي مكان بنطاق المحافظة من أجل المحافظة على أرواح الناس، وهناك دور كبير ملقى على عاتق الأهل، وهو أن ينشروا الوعي بين أبنائهم ليكونوا على علم بما يدور في البلد الآن".

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