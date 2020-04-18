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بسبب أبلة فاهيتا.. نيللي كريم تثير الجدل وتتصدر جوجل

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نيللي كريم
نيللي كريم
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نيللى كريم

أبلة فاهيتا

جوحل.

تصدرت الفنانة نيللي كريم، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حلولها ضيفة برنامج في "الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وحازت حلقة الفنانة نيللى كريم ببرنامج أبلة فاهيتا، على قناة أون، والتي تقدمها الدمية أبلة فاهيتا، على مشاهدة كبيرة.

وقالت نيللي كريم إنها تقدم خلال الموسم الرمضاني المقبل شخصية سكر في مسلسل "مية وش".

وقامت نيللى خلال الحلقة بعمل أشياء جديدة ومختلفة، مثل أنها قامت بخلع حزامها وأعطته لأبلة فاهيتا، وقامت بإضافة الفنانة ندى بسيوني على إنستجرام، وغنت أغنية "إيه الأساتوك ده" وزغردت.

كان هذا عقابا على عدم إجابتها على عدد من الأسئلة مثل أكثر ممثلة منفسنة عملتي معها؟، كم وصل أجرك في آخر مسلسل؟، عندما ترى أنف مَن مِن زملائك تشعري أن أنفك جميلة، وعلى الرغم من رفضها على إجابة معظم الأسئلة إلا أنها أجابت على سؤال واحد وهو من يعجبك من الممثلين الشباب وكانت إجابتها ظافر عابدين، وكريم عبد العزيز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف.

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