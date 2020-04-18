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زراعة "عين شمس": لقاح لفيروس"كورونا" من "البيض"

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البيض
البيض
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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن "البيض" من المأكولات الصحية للإنسان لكنه يمكن استخدامه لاستخراج لقاح لفيروس"كورونا".

وأضاف في تصريحات صحفية نشرتها "صدى البلد" أن الأنفلونزا الشائعة أكثر تدميرًا من فيروس"كورونا" لكن لأن البشرية اعتادت علي التعامل معها  فهي لا تشغل بالها، لافتا إلي لقاح لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع وهذا اللقاح يلعب البيض فيه دورا أساسيا حيث يتم تصنيع اللقاح من البيض المخصب  ثم تحضينها لمدة من 10 إلى 11 يوما،  ثم يتم نقلها إلى مصنع اللقاح الذي يقوم بتلقيح البويضة بفيروس"الأنفلونزا".

وأشار إلي أنه في الـ3 أيام اللاحقة يتم وضع البيضة مرة أخري في المفرخ وخلالها ينمو الفيروس على الطبقة الظاهرية وبعد يوم واحد من التبريد يمكن حصاد الفيروس ويمكن عمل جرعة واحدة من اللقاح مؤكدًا أن هذه العملية برمتها تتم في غرف نظيفة لضمان إنتاج لقاح أمثل وآمن، مع الاهتمام بوجود مزارع خاصة للقطعان المنتجة لهذا البيض.

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