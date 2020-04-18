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إخراج جهاز تنفس من المتحف الهولندي لمصابي كورونا

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إخراج جهاز تنفس من المتحف الهولندي لمصابي كورونا
إخراج جهاز تنفس من المتحف الهولندي لمصابي كورونا
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عبد القادر وحيد

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هولندا

كورونا

جهاز تنفس

متحف هولندي

دلفت

نشرت وكالة رويترز صور لأول جهاز تنفس صناعي في هولندا، والذي يعود إلى الستينيات يعمل دون كهرباء.

وأضافت أن الجهاز كان موجودا في متحف هولندي، ونقل إلى مستشفى دلفت لاستخدامه في إنقاذ مصابي كورونا .

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصحية الهولندية عن تسجيل 144 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد عتبة الـ30 ألفا مصابا.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 3459 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 30449 حالة.

وأوضح المعهد أن 35 من هذه الوفيات الجديدة فقط وقعت أمس الأول ، وتعود الأخرى إلى أيام سابقة ابتداء من 23 مارس ولم يتم إحصاؤها بعد.


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