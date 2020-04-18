» الخشت يوضح السبب وراء اختيار "الفرنساوي" للعزل من بين 4 مستشفيات

18 أبريل 2020 - 11:32 ص

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السبب وراء اختيار مستشفى قصر العيني كمستشفى للعزل لأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والعاملين والإداريين بجامعة القاهرة ، من بين 4 مستشفيات أخرى، لافتًا إلي أن ذلك جاء بناء علي توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس "كوفيد 19".

وأشار في تصريحات صحفية نشرتها "الشروق" إلي أن اللجنة حددت اختيار واحد من بين 4 مستشفيات "المنيل الجامعي والفرنساوي وثابت ثابت والباطنة" لتكون قصر العيني الفرنساوي هي المخصصة للعزل وذلك بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب كل منهما من كل الاتجاهات.

كما أعلن أنه تم تخصيص مكافأة خاصة وغير مسبوقة تتراوح ما بين ألف إلي ألفين جنيه يوميًا بالإضافة إلي رواتبهم الشهرية مع مراعاة أعلي مواصفات السلامة ومنع العدوى وفقًا للمقاييس العالمية التي تنص عليها وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلي أن العاملين بقصر الفرنساوي سيحصلون علي رواتبهم كاملة دون أدنى تأثير حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وموضحًا أنه بالنسبة لطاقم التمريض غير المشارك في المستشفى الفرنساوى كمستشفى عزل سيتم نقلهم للعمل بمستشفى "المنيل التخصصي" بكامل امتيازاتهم المادية دون نقصان، لافتًا إلي أنه تقرر حضور 10% من الإداريين فقط بالتناوب في مكان مخصص لعملهم بعيدًا عن منطقة العزل مع الحصول علي حوافز مجزية.