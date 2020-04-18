محافظ القليوبية: إحنا أقوى من الخفافيش

18 أبريل 2020 - 11:47 ص

طمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواطني المحافظة بشأن ظاهرة الخفافيش، مؤكدًا تطهير العقار الذي ظهر به الخفافيش في قرية الحزانية في محافظة القليوبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى أنه تم القضاء على 50% من الخفافيش التي تواجدت في المنزل المهجور عبر عناصر الطب البيطري.

وتابع: "مسألة ظهور الخفافيش في ذلك المنزل ستنتهي تماما اليوم عبر الجهات المختصة، معقبًا: "إحنا أقوى من الخفافيش".

وحول الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب الحكومة يوم شم النسيم الذي يوافق يوم الاثنين المقبل قال محافظ القليوبية، إنه تم إغلاق جميع المتنزهات والقناطر الخيرية من أجل منع أي تجمعات في ذلك اليوم.