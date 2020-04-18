البرادعي في عزلة كورونا: أحلم بتركيا وإيران تقومان بهذا الأمر

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البرادعي

عزلة كورونا

توقف الحروب

أعرب الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق عن أمله في وقف جميع الحروب في فترة انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف البرادعي في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: " ن أحلام عزلة كوفيد19..  وقف القتال المستمر في دول عربية عدة والبدء في مفاوضات بين كل الأطراف المعنية بما فيهم تركيا وإيران للاتفاق علي أسس للتعايش السلمي.. إذا لم نفهم اليوم ونحن نواجه وباءا يعصف بالجميع ان التعاون وليس الاستقطاب هو الحل فمتى؟ قليل من العقل والإنسانية".

وتساءل البرادعي: لماذا أصبحنا كعرب غير قادرين علي العيش معًا؟ لماذا أصبح إلقاء التهم وكراهية الآخر هو الوضع الطبيعي؟ لماذا أصبحنا منكفئين علي أنفسنا ومتباعدين عن باقي العالم وقضاياه؟ لماذا أصبحنا أكثر منطقة تعج بالحروب؟ نحتاج إلي مراجعة صادقة مع أنفسنا؛ هناك خلل ما.

كما أعرب عن أمله أيضًا عن عالم عربي يقوم على الدين لله والوطن للجميع؛ التسامح والمساواة بين الكل الأقلية قبل الأغلبية؛ التقدم العلمي واحترام الحقوق والحريات؛ الكرامة الإنسانية أساس الأمن القومي؛ التعاون والتضامن مصدر القوة؛ حكم ديمقراطي قائم علي الشفافية والمحاسبة.. "خلي الأمل صاحي".


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