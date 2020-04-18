أول تحرك طبى بعد تعرض قرية لـ"هجوم الخفافيش"

18 أبريل 2020 - 11:51 ص

قال عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه جرى طلب عينات من الخفافيش التي جرى القضاء عليها بمحافظة القليوبية، وذلك لفحصها في المعامل المعتمدة للكشف عن الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان.

وطالب "محمود" خلال تصريحاته المتلفزة، المواطنين بعدم الخوف من الخفافيش، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية هي التي تستطيع التعامل مع هذه الحيوانات ويجب على الأهالي عدم التعامل معها.

يأتى هذا كتجاوب للهيئة بعد حادث تعرض قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لهجوم من أعداد كبيرة من الخفافيش، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي خشية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وظهرت الخفافيش بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة بالقرية، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وقام الأهالي بإبلاغ السلطات المختصة، بعد أن دأبت الخفافيش في الخروج من المنزل غير المأهول ومهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل التي تقطنه.

وجرى إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" لمكافحة الخفافيش، وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان.