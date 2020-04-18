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ابنة شقيقة فنان شهير تروي معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا

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مفاجأة بعد إعلان إيناس عزالدين إصابتها بـ"كورونا"

فجرت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة الفنان راغب علامة، مفاجأة حول تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا ومدى معاناتها وحالتها الحرجة قبل أن تتعافى تماما من المرض بعد ذهابها إلى المستشفى.

وقالت ابنة شقيقة راغب علامة: "كنت أعانى من صداع مع بعض أعراض الأنفلونزا، وبعد أن توجهت إلى المستشفى اتضحت إصابتى بفيروس كورونا".

وأضافت ميرفت: "كانت الحالة صعبة وشعرت بالخوف، إلا أن الأطباء طمأنونى على حالتى الصحية، مؤكدين أننى كنت فى حالة حرجة ولكن تخطيتها ويمكن أن أكمل العلاج فى العزل المنزلى".

وأوضحت: "أصبحت الآن بحالة جيدة وأعيش حياتى بشكل طبيعى".


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