الرئيس الروسي يمنع الأجانب من مغادرة البلاد قبل 15 يونيو

18 أبريل 2020 - 12:36 م

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسومًا لن يتم بموجبه اتخاذ أي إجراءات بشأن الأجانب تجبرهم على مغادرة البلاد، حتى الخامس عشر من يونيو المقبل، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.





وينص المرسوم على أنه ما بين الفترة من 15 مارس حتى 15 يونيو المقبل لا يمكن اتخاذ إجراءات في حق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية لإجبارهم على مغادرة البلاد أو الترحيل أو تسليمهم إلى دولة أخرى.



