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اكسر ملل الحظر.. واحتفل بشم النسيم بهذه الطرق

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ملل الحظر
ملل الحظر
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علا خطاب

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شم النسيم

كورونا

ملل الحظر

تستعد بعض الأسر للاحتفال بشم النسيم إلا أنه في تلك الفترة لن تستطيع أن تتنزه في الحدائق العامة، أو تتناول الأطعمة المشهورة بهذا اليوم من رنجة وفسيخ وبيض ملون وبصل أخضر وسط تجمعات، بعد أن قررت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الحظر الكامل في ذلك اليوم نظرا لما به العالم أجمع من تفشي فيروس كورونا.

إلا أننا نطرح لك بعض الطرق التى يمكن من خلالها الاستمتاع بشم النسيم في المنزل، ونتعرف عليها فى السطور القادمة: 

مطاردة البيض بأنحاء المنزل

يمكن تلوين بيضة ووضعها فى مكان ما بالمنزل، والطلب من أفراد الأسرة وخاصة الأطفال البحث عنها، ومن يجدها يحصل على مكافأة مميزة، مما يحمس الأطفال للبحث عنها لإيجادها، ويضفى روح المرح بالمنزل.

البحث عن بيضة بلاستيكية

يمكن وضع بيضة مزيفة مصنوعة من البلاستيك بين بيض دجاج وطلب من أحد أفراد الأسرة، معرفة البيضة المزيفة من الموجود بالصحن، والفائز يحصل على مكافأة مميزة.

تزيين البيض

ينصح أيضًا بتزيين البيض بالألوان والأشكال المختلفة، والتى تعتبر من الطقوس المعتادة، للاحتفال بعيد الربيع، والتى تضفى روح البهجة والسعادة بين أفراد العائلة وخاصة الأطفال

إجراء مكالمة فيديو

يمكن تعويض تجمع أفراد العائلة بإحدى الحدائق العامة، بإجراء مكالمة فيديو، للتهنئة بشم النسيم والإطمئنان على أحوالهم، والتحدث فى مختلف أمور الحياة والاحتفال معاً بعيد الربيع، كما اعتادوا فى السنوات الماضية

طهى الطعام المفضل

ينصح أيضًا بالاستمتاع بشم النسيم، خلال فترة العزل المنزلى، بطهى الأطعمة المفضلة، والتى اعتادت الأسرة على تحضيرها بعيد الربيع، من فطائر وبيض واسماك، أو أطعمة أخرى تفضل الأسرة تناولها فى هذا اليوم، مما يضفى روح المرح داخل المنزل.

تغيير الديكور

يفضل استغلال إجازة شم النسيم، فى ترتيب غرفة النوم، أو تغير قطع ديكور الغرفة أو غرف المنزل، والتى تساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان.

الحصول على حمام ساخن

ينصح بالحصول على حمام ساخن مزود بعطور منعشة خلال إجازة عيد الربيع، والتى تساعد على الشعور بالراحة والسعادة والاسترخاء.

زراعة حديقة المنزل أو الشرفة

يمكن استغلال إجازة عيد الربيع فى زراعة بعض النباتات والزهور بحديقة المنزل أو الشرفة، والتى تساعد على تنقية هواء المنزل، وإضافة منظر جمالى جذاب، بالإضافة إلى تهدئة الأعصاب.

ممارسة تمارين اليوجا

يفضل اختيار إحدى غرف المنزل التى تتصف بالهدوء، مع إضاءة الشموع المعطرة، وسماع موسيقى هادئة، وممارسة تمارين اليوجا لبعض الوقت، والتى تساعد على الشعور بالاسترخاء والسعادة.

قراءة بعض الروايات

يمكن استغلال إجازة عيد الربيع أو شم النسيم، فى قراءة بعض الروايات المفضلة سواء رومانسية أو درامية أو أنواع أخرى من الكتب، والتى تساعد على الشعور بالسعادة خلال اليوم.


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