  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطبيبة

"معظمهم موهومون بالمرض"..طبيبة مفاجأة عن مرضى كورونا

ارشيف

أول تحرك طبى بعد تعرض قرية لـ"هجوم الخفافيش"

نيوتن : بدون مزايدة .. هذا ما قصدته عن وظيفة " حاكم سيناء"

نيوتن : بدون مزايدة .. هذا ما قصدته عن وظيفة " حاكم سيناء"

أرشيفية

محافظ القليوبية: إحنا أقوى من الخفافيش

البرادعي في عزلة كورونا: أحلم بتركيا وإيران تقومان بهذا الأمر

البرادعي في عزلة كورونا: أحلم بتركيا وإيران تقومان بهذا الأمر

مصنع ينتج 410 نعش يوميا في هذه الدولة

المحظوظ.. مصنع ينتج 410 نعوش يوميا في هذه الدولة

أسامة كمال

أسامة كمال للإعلاميين: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا " فُرْس".. والعبرة بالتقوى

ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا "فٌرْس".. والعبرة بالتقوى

صالح المغامسي

داعية سعودي يفجر مفاجأة جديدة عن المغامسي

صورة من الفيديو

شاب لـ "محافظ البحر الأحمر": فيها إيه لما نتفسح "

"معظمهم موهومون بالمرض"..طبيبة مفاجأة عن مرضى كورونا

آخر الأخبار

الطبيبة
الطبيبة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فاروق الباز يفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا

#

نقيب المأذونين يكشف مفاجأة عن " الطلاق" بعد كورونا

#

أمير سعودي يكشف مفاجأة عن مصابي كورونا في قطر

#

مفاجأة.. أول طبيبة عربية تعلن توصلها لعلاج "كورونا"

كورونا

طبيبة

مصر الأولي

العزل الطبي

روت الدكتورة سارة الحديدي، أخصائية الأمراض الصدرية بمستشفى عزل 15 مايو،تفاصيل انضمامها للطاقم الطبي الموجود بالعزل ،قائلة:" إنها من طلبت الانضمام لفريق عمل مستشفيات العزل، معلقة: "ده تخصصي ولو مش متواجدة دلوقتي هتواجد إمتى".

وأضافت "سارة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأنها شعرت في البداية برهبة ولكن بعد انضمامها للعمل زالت الرهبة.

وتابعت :" معظم الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وبسيطة، في مرضى معندهمش أعراض خالص ،وفي ناس بنكتشف أنهم مش مرضي بالفيروس هما موهومين بس بالمرض نتيجة الخوف من الإصابة ،محذرة من التواجد في أماكن مزدحمة".

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ممرضة ترقص مع أطفال مصابين كورونا داخل العزل
» من الجونة.. محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو جديد
» «فيفا» يهدد كينيا بالاستبعاد من تصفيات كأس العالم 2022
» اكسر ملل الحظر.. واحتفل بشم النسيم بهذه الطرق
» ابنة شقيقة فنان شهير تروي معاناتها بعد إصابتها بـ كورونا
» البحوث الفلكية تكشف حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض
» الكويت تتخذ 6 إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
» الخشت يوضح السبب وراء اختيار "الفرنساوي" للعزل من بين 4 مستشفيات
» برلمانى يطالب بيوم لعيد الممرض
» السؤال الذي تهربت منه "نيللي" ببرنامج أبلة فاهيتا
» جمعة: احذروا من الضرر الأكبر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية