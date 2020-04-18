"معظمهم موهومون بالمرض"..طبيبة مفاجأة عن مرضى كورونا

18 أبريل 2020 - 12:52 م

روت الدكتورة سارة الحديدي، أخصائية الأمراض الصدرية بمستشفى عزل 15 مايو،تفاصيل انضمامها للطاقم الطبي الموجود بالعزل ،قائلة:" إنها من طلبت الانضمام لفريق عمل مستشفيات العزل، معلقة: "ده تخصصي ولو مش متواجدة دلوقتي هتواجد إمتى".



وأضافت "سارة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، بأنها شعرت في البداية برهبة ولكن بعد انضمامها للعمل زالت الرهبة.



وتابعت :" معظم الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وبسيطة، في مرضى معندهمش أعراض خالص ،وفي ناس بنكتشف أنهم مش مرضي بالفيروس هما موهومين بس بالمرض نتيجة الخوف من الإصابة ،محذرة من التواجد في أماكن مزدحمة".



و أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

