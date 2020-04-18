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«فيفا» يهدد كينيا بالاستبعاد من تصفيات كأس العالم 2022

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كينا

تلقى الاتحاد الكينى لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولى للعبة يهدد فيه المنتخب الأول بعقوبات مغلظة، بسبب المستحقات المتأخرة للمدرب الجزائرى عادل عمروش، الذى سبق له تدريب الفريق وغادر دون الحصول على مستحقاته كاملة.

وكشفت الإذاعة الجزائرية، عبر موقعها الإلكترونى، أن منتخب كينيا يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة فى تصفيات كأس العالم 2022.

وقال متحدث باسم الاتحاد الكينى، إن الفيفا اخطرهم بضرورة سداد المستحقات المتأخرة، والتى تقدر بحوالى مليون يورو.

وأوضح أن اتحاد كينيا طالب حكومة بلاده بِمساعدته على توفير المبلغ اللازم لتجنب عقوبات الفيفا.

وقد يتعرض كينيا لنفس عقوبات منتخب زيمبابوى الذى حُرم من المشاركة لإى تصفيات كأس العالم 2018، بسبب مستحقات متأخرة للمدرب البرازيلى كلاودينى جورجيني.


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