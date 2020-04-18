عالجي آثار الكمامة على وجهك بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالتزامن مع ارتداء الكمامة الطبية خوفًا من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجدـ قد تؤثر علي البشرة خاصة إذا كان ارتدائها بصفة مستمرة وتؤثر أكثر في أصحاب البشرة الحساسة.

وارتداء الكمامة يعرض الجلد للتعرق والاحتكاك الدائم بقماش الكمامة وهو ما قد يسبب الالتهابات، ومن المهم الحرص علي تنظيف البشرة بين الحين والآخر مع تكرار  العملية قبل النوم مع وضع كريم مرطب ومن المفيد استخدام رذاذ مهدئ، حسبما نشرت "صدي".

وأشار الخبراء إلي أن الكمامة لا تسبب حساسية للبشرة ولا الشريط المعدني الذي يحتوي عليه والذي يوضع علي الأنف مصمم بمواصفات تراعي أصحاب البشرة التي تعاني من حساسية النيكل، فيما يواجه بعض لأشخاص الحساسية وتظهر علي وجوههم علامات الاحمرار والجفاف والرغبة في الحك. 

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