السعودية تعلن إجراءات جديدة أكثر صرامة لمواجهة كورونا

18 أبريل 2020 - 02:21 م

اتخذت السلطات السعودية، إجراءات جديدة أكثر صرامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن تجاوزت الإصابات الـ7 آلاف مصاب.

ونقلت صحيفة سبق السعودية، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر .

وأوضح المصدر- حسب الصحيفة- أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

وقال المصدر: تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

واختتم بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.