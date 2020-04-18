وفاة سعد القذافي في سجون طرابلس

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وكالات- الدويني فولي

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أفادت قناة ليبيا 24، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بوفاة اللواء سعد مسعود القذافي آمر الحراسة الشخصية للعقيد القذافي في سجنه بعد 9 سنوات داخل سجون طرابلس.

وتوفي سعد القذافي اليوم في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي.

كان اللواء سعد مسعود القذافي حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة ما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي.
وتقلد اللواء سعد مسعود القذافي، عدة مناصب أمنية أهمها، آمر سرية الحراسة الخاصة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وآمر كتيبة الصمود بالجيش، ولكنه اشتهر في المجال الرياضي ودعمه للرياضة، وقد تقلد منصب رئيس نادي الاتحاد لعدة سنوات

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