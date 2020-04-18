» الاتصالات تعلن عن إجراءات جديدة لصرف معاشات تكافل وكرامة

18 أبريل 2020 - 02:25 م

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا أنه سيتم مد العمل بالمكاتب الرئيسية بجميع المحافظات فترة مسائية لتبدأ من الساعة 1 ظهرًا وحتى 3 عصرًا منعًا لازدحام المواطنين.

وأكد خلال جولته التفقدية بمراكز الخدمات البريدية في محافظة الجيزة، أن هناك تضافرا بين جميع قطاعات الدولة من أجل تيسير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم لتخصيص 600 مدرسة كمنافذ صرف إضافية للحد من تكدس المواطنين داخل مكاتب البريد، حسبما نشرت "صدى البلد".

جدير بالذكر أنه تقرر أن يكون السبت والأحد لصرف معاش "كرامة"، والثلاثاء والأربعاء لصرف معاش "تكافل، ابتداء من 23 أبريل".