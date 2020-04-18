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بـ سالمونيلا.. بشرى تشعل مواقع التواصل

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شيرين رضا

نشرت الفنانة بشرى، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، وهي تغني أغنية سالمونيلا  لتميم يونس لكن بكلمات مختلفة.

قالت بشرى: "وأنا شوفتك وانت بتطلب مرة ليمون نعناع.. وبالمرة جيت تطلب رقمي وعاملي بتاع والنظرة غريبة والهيئة مريبة.. أنا مش بتباع.. وهقولك لأ بلاها الشقة أنا ساكنة ف فيلا يا عيل قلة"

بينما علقت بشرى، على الفيديو قائلة: "واحد ليمون للاستاذ سالمونيلا وصلحوووووووا ألف سلام وتحية للشيجيلا".

يذكر أن الفنانة بشرى تخوض، السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "القمر أخر الدنيا"، بجانب عدد كبير من النجوم منهم الفنانة ثراء جُبيل، ومن إخراج تامر حمزة.


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