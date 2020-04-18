» "يجليهم كورونا ويموتوا".. فنانة شهيرة تثيرالجدل

علا خطاب
أثار تعليق جديد لـ الفنانة شيرين عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف فيه عن أمنيتها بإصابة الإرهابيين بفيروس كورونا، حالة من الجدل.
وقالت شيرين: "يا رب كل الإرهابيين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا.. كلهم يا رب".
وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة"، والذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.
وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.
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