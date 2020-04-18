» شاهد.. لحظة ظهور النور المقدس بكنيسة القيامة بالقدس

18 أبريل 2020 - 02:42 م

عرضت فضائية "سي تي في"، اليوم السبت، لحظة خروج النور المقدس من قبر المسيح، بكنيسة القيامة بالقدس، بدون حضور شعبي للمرة الأولي منذ عقود كثيرة بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.



ويظهر الفيديو لحظة دخول البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس وحده إلى قبر المسيح بعد أن جرى فحصه جيدًا من قبل السلطات الإسرائيلية للتأكد من أنه لا يحمل أي مادة أو وسيلة لإشعال النار، كما يجرى فحص القبر أيضًا قبل هذا الحدث.



وتشهد كنيسة القيامة بمدينة القدس الفلسطينية، اليوم السبت 18 أبريل، المعجزة السنوية والمعروفة كنسيًا بـ"معجزة النور المقدس، أو سبت النور"،على قبر السيد المسيح ذلك في تمام الساعة العاشر صباحًا.



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