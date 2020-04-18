  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صينيون يعلقون الطوب في اماكن حساسة

صينيون يعلقون الطوب في أماكن حساسة.. والسبب غريب

بعد نجاته من الموت.. الملك سلمان وجّه له هذه النصيحة

بعد نجاته من الموت.. الملك سلمان وجّه له هذه النصيحة

خالد العقيلي

شاهد.. إعلامي سعودي شهير يدخل في نوبة بكاء على الهواء

القذافي

وفاة سعد القذافي في سجون طرابلس

الشناوي: "محمد رمضان" تصرف بحماقة.. و" فلوكس" زوّر التاريخ

"محمد رمضان" تصرف بحماقة.. و" فلوكس" زوّر التاريخ

الحرس الوطني السعودي

السعودية تعلن إجراءات جديدة أكثر صرامة لمواجهة كورونا

تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

الدكتور محمد عوض تاج الدين

سر تفوق مصر على أوروبا في مواجهة كورونا

ارشيف

5 قرارات مهمة لـ "الأعلى للجامعات"

عبدالله الجاسر

بعد الاعتداء عليه.. فنان كويتي: "لو عطست عيني هتخرج بره"

شاهد.. إعلامي سعودي شهير يدخل في نوبة بكاء على الهواء

آخر الأخبار

خالد العقيلي
خالد العقيلي
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

احذر.. «كورونا» ينتقل على مسافة 4 أمتار في الهواء

#

علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم

#

سر بكاء حارس الزمالك على الهواء

#

إعلامي شهير يبدأ برنامجه مرتديًا "وردة"..تعرف على السبب

سعودى

كورونا

إعلامي

خالد العقيلي

دخل الإعلامي السعودي الشهير خالد العقيلي، في وصلة بكاء على الهواء، خلال عرض تقرير ببرنامجه "كلنا مسئول" على قناة السعودية حول مدة انقطاع العاملين في هيئة الإذاعة والتليفزيون عن الأهل في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

ولم يستطع الإعلامي السعودي، تمالك دموعه بعد انتهاء التقرير، وذلك خلال توجيهه التحية إلى والدته التي لم يتمكن من رؤيتها منذ فترة بسبب كورونا، متمنيا أن تنتهي الأزمة قريبا ويستطيع لقاءها.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أعربوا عن تضامنهم مع العقيلي متمنين الشفاء لوالدته ولقائهما مجدداً.

وكانت تباينت المدة التي انقطعوا فيها العاملون عن أسرهم جراء الفيروس، حيث تراوحت المدة بين أسبوعين إلى ثلاثة شهور حسب ظروف عملهم وتواجدهم في مناطق بعيدة عن ذويهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة ظهور النور المقدس بكنيسة القيامة بالقدس
» "يجليهم كورونا ويموتوا".. فنانة شهيرة تثيرالجدل
» الاتصالات تعلن عن إجراءات جديدة لصرف معاشات تكافل وكرامة
» «سكاي سبورتس»: الدوري الإنجليزي قد يعود 8 يونيو المقبل
» مجلس «الدراويش» يزف بشرى سارة للاعبيه
» "جوهرة" تثير الجدل بفيديو جديد مع عمر كمال
» الباز عن اقتراب نيزك من الأرض: سيحترق قبل أن يصل
» إيران.. وفاة 3 جنود وإصابة 160 عنصرًا بـ "كورونا"
» التنمية المحلية: كل يوم يمر بسلام "عيد ربيع"
» إقامة صلاة التراويح بالمسجد النبوي في رمضان
» أصالة: ختمت القرآن للمرة الأولى في حياتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية