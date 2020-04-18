بعد نجاته من الموت.. الملك سلمان وجّه له هذه النصيحة

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صدام حسين

الملك سلمان

أخبار السعودية

العلوي

قال  السياسي العراقي حسن العلوي، إن علاقته بالمملكة سعودية طويلة وجيدة، وأنه التقى ثلاثة من ملوك السعودية منهم، الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميرا للرياض، حيث وجّه لي نصيحة من ذهب.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن التقى الملك فهد والملك عبدالله ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حيث رآه الملك رآه في التلفزيون أثناء اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن سؤال الملك فهد عنه،  لأنه كان مطارداً من صدام حسين لمعارضته إياه، حيث لجأ للملك الذي وفر له سكناً آمناً هو وأسرته، واصفاً الملك بالشخصية الفذة.

بينما وصف الملك عبدالله بأنه ملك العرب الأصيل، فلو حدثت مشكلة في المغرب مثلاً تجده يحاول حلها في أقرب وقت.

كما أِشار إلى أنه التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء إمارته للرياض، عندما كان الملك يقرأ كتاباً عن العراق، ونصحه بقراءته،منوها أن من لا يقرأ هذا الكتاب لا يعرف معنى العراق، فطلب العلوي أن يرى الكتاب فإذا به أحد كتب العلوي التي ألفها.


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