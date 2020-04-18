"شيشة وقمار بعد ارتداء الحجاب".. فنانة شهيرة تثير موجة غضب

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الفنانة المغربية سكينة درابيل
الفنانة المغربية سكينة درابيل
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محمد فضل- متابعات

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الحجاب

فنانة

شيشة

قمار

أثارت فنانة شهيرة موجة من الغضب بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في فيديو صادم، تدخن الشيشة وتلعب القمار في مجمع رجالي، وذلك بعد أيام من ارتدائها الحجاب، داعية الله أن يهديها له.

وظهرت الممثلة المغربية الشهيرة "سكينة درابيل"، في الفيديو وهي تتناول "الشيشة" وتلعب "القمار"، ما عرضها لموجة غضب كبيرة.

وبعد حالة الغضب التي وجهت لها من قبل الجمهور، خرجت الفنانة في تصريحات نقلها موقع "اخبارنا"، لتكشف تفاصيل الفيديو، مشيرة إلى أن هذا المقطع هو مشهد من فيلم سينمائي.

وتابعت سكينة:" هذا أول عمل سينمائي في مساري الفني، وأنا فرحانة بزاف بيه".

فيما نقل الموقع عن مصادر أخرى، أن "درابيل" بظهورها من خلال هذا العمل الذي عرض قبل حوالي شهر عبر قناة خليجية، بعد أن اشترت حقوق بثه، تكون قد أساءت جدا لصورة المرأة المغربية، بل زكت صورتها النمطية (المغربية) لدى المجتمع الخليجي، بعد أن ظهرت بصورة متحررة تماما من قيود القيم والأخلاق التي تربت عليها المغربيات.

جدير بالذكر أن الكوميدية درابيل، كانت قد نشرت قبل أيام قليلة مضت، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرتدية الحجاب وبدون مكياج، وعلقت عليها قائلة: "يا ربي تهدينا وتوب علينا وتغفر لنا".

  



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