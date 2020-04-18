أمريكا: دواء " Remdesivir " يقضي على كورونا في أسبوع

18 أبريل 2020 - 04:05 م

في ظل السباق بين الدول والعمل الدءوب من أجل التوصل لعلاج لفيروس كورونا، نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، السبت، بشرى سارة حول دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس نهائيًا فى أقل من أسبوع.

وتوصل مستشفى بشيكاغو لنتائج مبشرة على مرضى كورونا الذين استجابوا بشكل لافت لعلاج Remdesivir التجريبي، وخرجوا بعد أقل من أسبوع، بعد أن خفف الدواء المذكور الحمى والأعراض التنفسية الحادة التي كانوا يعانون منها.

وأظهرت بيانات جزئية علامات مشجعة بعد تجارب لعقار تجريبي لشركة أمريكية على مرضى بحالات حادة من "كوفيد-19".

ورصد مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وذكر أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من الوباء من أجل خوض تلك التجربة، مضيفًا أن معظم المشاركين غادروا المستشفى، بينما توفي مريضان فقط.

وأظهر تحليل لنشرة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن" الأسبوع الماضي أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من "كوفيد-19" شهدوا تحسنا فيحالتهم بعد علاجهم بعقار ريمديسيفير.

وأكدت الشركة المصنعة للدواء أن "شمول البيانات بحاجة إلى تحليل من أجل استخلاص أينتائج من التجربة"، وأوضح مستشفى "يو شيكاغو ميديسن"،أن "البيانات الجزئية منتجربة سريرية مستمرة، هي بالأساس غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".

ويتوقع صدور نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من فيروس كورونا في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في مايو.