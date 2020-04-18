"الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان

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الجمعة

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أعلن مركز الفلك الدولي، توقعه بأن يكون يوم الجمعة القادم الموافق 24 أبريل، بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، وذلك نتيجة إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم يوم الخميس المقبل.

وأوضح المركز في بيان له، أن شهر شعبان بدأ يوم الخميس 26 مارس في، لذلك ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل.

ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس، لذلك سترى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وتوقّع المركز أن يكون وضع الهلال يوم الخميس 23 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، علما أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستكون كما يلي:

– جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.

– أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة.

– مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة.

– عمّان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة.

– القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة.

– الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.

– الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة.


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