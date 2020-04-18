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طائرات بدون طيار للقبض على منتهكي حظر كورونا

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فتحي مجدي

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تستخدم رواندا، طائرات بدون طيار لإبلاغ سكان العاصمة "كيجالي" بالإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وملاحقة منتهكي قرار حظر التجوال.

وبينما توقف الشرطة السيارات والمشاة في الشوارع لسؤالهم عن سبب خروجهم، تحلق طائرتان بدون طيار فوقهم، واحدة تبث التعليمات الخاصة بالحظر، بينما تراقب الأخرى التحركات.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون بوسكو كابيرا: "الطائرات بدون طيار تحلق في مناطق لا توجد فيها نقاط تفتيش ولا يمكن أن تكون فيها الدوريات".

ومن بين الذين تم توقيفهم لمخالفة قرار الحظر، امرأة تظاهرت بأنها في طريقها لإجراء مقابلة إذاعية، بينما كانت في الواقع متوجهة إلى الكنيسة، على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة.

وأضاف كابيرا أنه تم توقيف رجل كان يستغل الإذن الممنوح له لنقل الطعام، في نقل الخمور بدلاً من ذلك. وتابع متوجهًا إلى المواطنين: "فقط ابقي في المنزل. هذا ما نفرضه".

ومثل العديد من الدول الأفريقية، يوجد في رواندا عدد قليل نسبيًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن - تم تأكيد 138 حالة فقط، دون وقوع وفيات - لكن هناك مخاوف من أن يتسبب الوباء في أضرار أسوأ بكثير في أفقر قارات العالم خلال الأشهر المقبلة.

وبدأت رواندا عملية إغلاق في 21 مارس، حيث سمح للسكان بمغادرة منازلهم فقط لشراء الطعام أو الدواء والسفر بين المدن والمناطق المحظورة. ويوم الجمعة مددت تلك الإجراءات حتى 30 أبريل.

وقالت ريما كانيانا، وهي أم رواندية لأربعة أطفال تبلغ من العمر 50 عامًا، إنها غادرت المنزل مرة واحدة فقط منذ دخول قرار الإغلاق حيز التنفيذ في 21 مارس، لسحب النقود لنقل أحد أطفالها إلى المستشفى، لكنها تعرضت للضرب من خلال التنفيذ الصارم للقرار.

وأضافت: "في الطريق إلى المستشفى أوقفتنا الشرطة أربع أو خمس مرات"، معتبرة أن "البقاء في المنزل أمر صعب بالنسبة للكثيرين الذين يعانون من نقص في الغذاء، على الرغم من المساعدات الحكومية ".


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