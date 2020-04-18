  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

نيويورك تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا

علاج

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

بيان من الأعلى للجامعات بشأن امتحانات نهاية العام

ارشيفية

"الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان

كورونا

الأمم المتحدة: كورونا قد يقتل 3.3 مليون شخص في إفريقيا

والد الشهيد الحوفي

"القلب يحزن يا ولدي".. والد الشهيد "الحوفي" ينعيه بكلمات مؤثرة

علاج

أمريكا: دواء " Remdesivir " يقضي على كورونا في أسبوع

أرشيفية

في ساعات.. السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

الحجر الصحي

يهرب من الحجر الصحي لتلقي العزاء في عمه

الرئيس يجتمع بعدد من أعضاء الحكومة

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة بشأن المصريين في الخارج

أمريكا تزف بشرى سارة للعالم بشأن علاج كورونا

عرب وعالم

علاج كورونا
علاج كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

روسيا تزف للعالم علاج "كورونا"

#

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن كورونا

#

بشرى سارة لدول الشرق الأوسط بشأن "كورونا"

#

ألمانيا تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

أمريكا

بشرى سارة

علاج كورونا

قال مدير مركز الحسين للسرطان الأردني، عاصم منصور إن معلومات إيجابية من شيكاغو الأمريكية بخصوص اختبار دواء "Remdesivir " على مرضى بفيروس كورونا.

وأضاف منصور في تغريدة عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: " تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن 123 مريض من أصل 125 خضعوا للتجربة السريرية، وبانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في الدراسة نفسها لكن النتائج الأولية مبشرة".

وأظهرت دراسة أمريكية نشرها أمس الجمعة المعهد الوطني للأمراض المعدية أن العقار التجريبي المضاد للفيروسات "Remdesivir " يبطئ تطور فيروس كورونا لدى القرود.

حيث تم إجراء الاختبار على مجموعتين مكونتين من 6 قرود، تم تلقيحهم جميعا بفيروس السارس، المسؤول عن مرض Covid-19 .

وتلقت إحدى المجموعات العلاج الذي طوره المختبر الأمريكي "Gilead Sciences "، فيما لم تتلق المجموعة الأخرى أي علاج للتمكن من المقارنة.

وقال المعهد في بيان له إنه بعد 12 ساعة من حقن الفيروس في القرود، تلقت المجموعة التي سيتم علاجها جرعة من "remdesivir " بشكل يومي لمدة 6 أيام.

وحرص العلماء على إعطاء العلاج للقرود قبل أن يتشعب الفيروس في الرئتين، ولاحظوا بعد انتهاء المدة المحددة تحسنا في حالة 5 قرود، بينما واجه القرد السادس صعوبات خفيفة في التنفس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير البترول يتفقد عددا من مشروعات التكرير بالإسكندرية
» أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها
» طائرات بدون طيار للقبض على منتهكي حظر كورونا
» "الصحة " تحذر المواطنين من الأسماك المملحة في شم النسيم
» «العالمي للفتوى" يحتفي بمرور عامين على إنشاء وحدة (لَمّ الشَّمْل)»
» صينيون يعلقون الطوب في أماكن حساسة.. والسبب غريب
» شاهد.. لحظة ظهور النور المقدس بكنيسة القيامة بالقدس
» "يجليهم كورونا ويموتوا".. فنانة شهيرة تثيرالجدل
» الاتصالات تعلن عن إجراءات جديدة لصرف معاشات تكافل وكرامة
» «سكاي سبورتس»: الدوري الإنجليزي قد يعود 8 يونيو المقبل
» مجلس «الدراويش» يزف بشرى سارة للاعبيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية