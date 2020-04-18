  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

نيويورك تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا

علاج

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

بيان من الأعلى للجامعات بشأن امتحانات نهاية العام

ارشيفية

"الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان

كورونا

الأمم المتحدة: كورونا قد يقتل 3.3 مليون شخص في إفريقيا

والد الشهيد الحوفي

"القلب يحزن يا ولدي".. والد الشهيد "الحوفي" ينعيه بكلمات مؤثرة

علاج

أمريكا: دواء " Remdesivir " يقضي على كورونا في أسبوع

أرشيفية

في ساعات.. السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

الحجر الصحي

يهرب من الحجر الصحي لتلقي العزاء في عمه

الرئيس يجتمع بعدد من أعضاء الحكومة

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة بشأن المصريين في الخارج

النبوي غاضبًا من الجمهور: أتعرض لحملة تشويه متعمدة

الصفحة الأخيرة

خالد النبوي
خالد النبوي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

نجل فنان مصري شهير يتشرد في الشوارع .. ويطلب من ملك المغرب إنقاذه

#

فنانة شهيرة تصدم الجمهور: «السرطان تمكن من دماغي»

#

قرار مفاجيء من خالد النبوي بعد نجاته من وعكته الصحية

#

"الجبير" غاضبًا: لسنا من جمهوريات الموز

أكد الفنان خالد النبوي، رفضه لأشكال الدعاية التي تم نشرها في الوسائل المختلفة، لمسلسله الجديد "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، لافتًا إلى قيامه بالحديث مع منتج العمل، ومع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لتصحيح الأمر.

وتابع في منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم. أعتذر هذه المرة، وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة".

وأضاف النبوي: "أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارا عني عارية تماما عن الصحة. فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجوده في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة".

وأشار إلى قيامه بإبلاغ المنتج بعدم موافقته، وأبلغه الأخير بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئا، وأنه سيتم تصحيحها فورا وللأسف لم يحدث حتى الآن، حسب قوله، مضيفًا "تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما. عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا وفيه احترام تام لفني واسمي فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزير البترول يتفقد عددا من مشروعات التكرير بالإسكندرية
» أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها
» طائرات بدون طيار للقبض على منتهكي حظر كورونا
» "الصحة " تحذر المواطنين من الأسماك المملحة في شم النسيم
» «العالمي للفتوى" يحتفي بمرور عامين على إنشاء وحدة (لَمّ الشَّمْل)»
» صينيون يعلقون الطوب في أماكن حساسة.. والسبب غريب
» شاهد.. لحظة ظهور النور المقدس بكنيسة القيامة بالقدس
» "يجليهم كورونا ويموتوا".. فنانة شهيرة تثيرالجدل
» الاتصالات تعلن عن إجراءات جديدة لصرف معاشات تكافل وكرامة
» «سكاي سبورتس»: الدوري الإنجليزي قد يعود 8 يونيو المقبل
» مجلس «الدراويش» يزف بشرى سارة للاعبيه

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية