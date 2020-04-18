  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شعار الداخلية

قرار عاجل من «الداخلية» بشأن غلق الطرق

شعار الجمعية

جمعية بريطانية تطالب الصين بتعويضات تتجاوز 6 تريليونات دولار

أرشيفية

عاجل.. الصحة تسجل الرقم الأضخم في إصابات "كورونا" ووفاة 19

أرشيفية

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

بيان من الأعلى للجامعات بشأن امتحانات نهاية العام

ارشيفية

"الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان

والد الشهيد الحوفي

"القلب يحزن يا ولدي".. والد الشهيد "الحوفي" ينعيه بكلمات مؤثرة

الحجر الصحي

يهرب من الحجر الصحي لتلقي العزاء في عمه

علاج

أمريكا: دواء " Remdesivir " يقضي على كورونا في أسبوع

أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها

أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها

كورونا يواصل اجتياح العالم والإصابات تصل 2 مليون و300 ألف

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألفا

#

100 ألف لكل مواطن لمكافحة"كورونا"

#

3 وفيات و189 مصابا بـ"كورونا" بين موظفي الأمم المتحدة

#

كورونا.. عدد المتعافين بالعالم يتجاوز 370 ألفا

العالم

كورونا

اخبار كورونا

تخطت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم، حاجز الـ 2 مليون و300 ألف مصاب حيث وصل العدد حتى الآن إلى 2,306,016 حالة، وفيما تم تسجيل 158,028 حالة وفاة بالفيروس، ووصلت حالات الشفاء منه إلى 588,634، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 1329 بعد شفاء 280 شخصا، كما سجلت 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن.

وسجلت المستشفيات البريطانية 888 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت اسبانيا 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى مجموع الوفيات حاجز الـ 20 ألفا، وأعلنت وزارة الصحة فى ايران، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، هذا بالإضافة إلى تسجيل 1374 إصابة جديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا يواصل اجتياح العالم والإصابات تصل 2 مليون و300 ألف
» دراسة صادمة: كورونا يصيب الماشية والأغنام والقطط
» وزير البترول يتفقد عددا من مشروعات التكرير بالإسكندرية
» نيويورك تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا
» أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها
» طائرات بدون طيار للقبض على منتهكي حظر كورونا
» شاهد.. التقرير الذي أثار غضب المغرب تجاه السعودية
» "الصحة " تحذر المواطنين من الأسماك المملحة في شم النسيم
» «العالمي للفتوى" يحتفي بمرور عامين على إنشاء وحدة (لَمّ الشَّمْل)»
» في ساعات.. السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا
» صينيون يعلقون الطوب في أماكن حساسة.. والسبب غريب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية