سر انخفاض إصابات كورونا في إفريقيا.. الصحة العالمية تجيب

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أكد الدكتور عمر أبو العطا مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تمثل دول العالم وتعتبر جزءًا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكل المعلومات التي ترد لها تشاركها بشكل شفاف مع كل الدول.
وأوضح "أبو العطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك آلية لمشاركة تلك المعلومات بين الدول وبعضها البعض أو بين الدول والمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الآلية وقعت عليها اكثر من 190 دولة.
وأشار"أبو العطا"، إلى أن المنظمة لا تخفي أي معلومات، وعندما وردت لها معلومات من الصين عن كورونا نشرتها بشكل شفاف وواضح. 
ولفت مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية إلى أن أفريقيا أقل القارات في الإبلاغ عن الحالات المصابة بفيروس كورونا، موضحا أن هذا  يرجع لعدة أسباب، منها عدم امتلاك بعض الدول أجهزة ترصد لكشف الإصابات، إضافة إلى أن تركيبة السكان معظمها من الشباب، وتلك الفئة تقل الإصابات بينها.

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