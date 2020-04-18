» شاهد.."موسى" ينفعل على الهواء لهذا السبب

18 أبريل 2020 - 10:10 م

حذر الإعلامي أحمد موسى المواطنين، من حالة عدم الإلتزام بإجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قائلا :«اللي جاي أعداد كتير لإني ملتزمتش»، مشيرا إلى أن كثرة الاختلاط وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج سيئة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك حالة رعب وخوف بعد تقرير وزارة الصحة اليوم بوجود 188 حالة وهو الرقم الأكبر منذ ظهور الفيروس في مصر وأنه عندما يتحدث عن انتظار أعداد أكبر فإنه كون الصورة بعد مشاهدته لمظاهر عدم الإلتزام.

وأشار موسى إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات المطلوبة، ولكن طالما لا يوجد التزام فإن الصورة لن تكون جيدة والأزمة ليست في إبقاء 100 مليون في المنزل ولكن المشكلة في كيفية التعامل معهم.

