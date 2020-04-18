تحذير هام من وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن كل جامعة تضع معايير وضوابط المشاريع البحثية لطلاب النقل، ونراجع الرسائل والأبحاث وإذا ثبت اقتباسها من رسائل أخرى تعتبر غشا ويعاقب عليه القانون.
وأضاف عبد الغفار – في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- قائلا: "العام الدراسي مستمر حتى نهايته، والفصل الدراسي مختلف من كلية لأخرى، وبالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية  ويتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية أو اختبارات إلكترونية".
وتابع وزير التعليم العالي: "درسنا كافة السيناريوهات المطروحة وخاطبنا مكاتبنا في أمريكا وانجلترا وفرنسا وتواصلنا مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات".
وتابع خالد عبد الغفار:" اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات".

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