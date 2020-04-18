» وزيرالتعليم العالي يكشف معلومة هامة عن أبحاث الكليات

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن هناك 3 ملايين طالب فى الجامعات المنتشرة بكافة الجامعات المنتشرة عبر محافظات الجمهورية، مضيفًا :"تشاورنا مع الجامعات العالمية لاستكشاف الرأى العام العالمى، للتعامل مع سنوات النقل، والدراسات التدريبية الخاصة بالكليات العملية، والقرارات الأخيرة تشمل كافة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة",
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم: الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": " نسعى لاستكمال العام الدراسى، وكل سنوات النقل فى كل الكليات ستقدم بحث، ولن يتضمن درجات، ولكن سيكون إما مقبول أو غير مقبول، سوا كليات نظرية أو عملية".
وواصل: "بالنسبة للسنوات الدراسية فى النقل، سنستكمل المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسى، مع إلغاء الامتحانات الشفوية والتحريرية، والمطلوب من الطلاب النجاح، دون الحصول على درجات وسيتم رفعها من المجموع التراكمى".
وأضاف وزير التعليم العالى، أن الطلاب سيمرون بالتدريبات العملية  الضرورية قبل تخرجهم من الجامعة.

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