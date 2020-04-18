» "الديهي" يكشف قرارات التعليم العالي لمواجهة كورونا‎

18 أبريل 2020 - 10:50 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن المجلس الأعلى للجامعات، أسدل الستار على ملف هام يشغل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وأصدر قرار بإلغاء امتحانات الترم الثاني لفرق النقل بهدف الحفاظ على صحة الطلاب.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عودة التعليم عن بعد، وأعلن استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30-4-2020، لكل الفرق الدراسية، مشددًا على أن الدولة تؤكد أنها تستهدف التعليم والتعليم وليس الشهادات.

