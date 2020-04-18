مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد

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قال د.عمر أبو العطا مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر في الأسبوع التاسع منذ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كرورنا وما يهمنا هو تجنب وتيرة التسارع وزيادة أعداد الإصابات .
وأضاف  أبو العطا - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"- أنه منذ 5 فبراير وحتى 15 أبريل تم اكتشاف 2000 حالة، مضيفا: "الرقم الحالي في أعداد الإصابات في مصر ليس كبير".
وتابع: "قمة المنحنى الوبائي يظهر بوجود انخفاض في معدلات العدوى أو ثبات معدلات العدوى ولكننا لم نصل للذروة بعد، ولدينا فرصة ذهبية بتقليل معدلات العدوى في الفترة المقبلة"، مضيفا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر في تزايد مستمر ولكن بوتيرة منخفضة ونحن قادرين على تقليل عدد الإصابات كي لا نرهق المنظومة الصحية.
 

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